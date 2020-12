Centrocampo a due o a tre? Magoni: "Il Napoli può farli entrambi, Gattuso deve capire..."

Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Centrocampo del Napoli a 2 o 3? La squadra deve fare due fasi, dunque un centrocampo in grado di fare filtro ma anche di proporre gioco ed una qualità di passaggio. Il Napoli può giocare con due o tre, ha qualità nei centrocampisti che si adattano bene in qualsiasi modo. Se giochi a tre devi togliere qualcosa davanti, bisogna capire dove sfruttare meglio la rosa e dove far rendere meglio tutti i giocatori".