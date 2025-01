Ceravolo: "Garnacho o Adeyemi? Magari il Napoli resta anche così..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juve:

Per sostituire Kvaratskhelia, quale sarebbe il profilo più idoneo? Secondo lei, è meglio puntare su Alejandro Garnacho o su Karim Adeyemi, che sembra essere emerso come alternativa dopo l’incontro col Borussia Dortmund?

"Entrambi i giocatori sono interessanti, ma è importante sottolineare quanto sia complesso intervenire sul mercato di gennaio. Non è facile trovare un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Kvaratskhelia, specialmente in questo periodo della stagione. Le società, di solito, non cedono i loro giocatori migliori a meno di offerte irrinunciabili, e i prezzi lievitano. Garnacho è un giovane di prospettiva, mentre Adeyemi ha dimostrato qualità importanti. Bisognerà valutare attentamente, ma credo che il Napoli, in assenza di alternative di spessore, potrebbe anche decidere di restare fermo in questa sessione".

Il Napoli, secondo lei, non esclude di restare fermo a gennaio, se non dovesse trovare un profilo adeguato?

"Esattamente. Non avrebbe senso prendere un giocatore tanto per farlo. Se si decide di intervenire, deve essere per un calciatore di livello che possa migliorare immediatamente la rosa. Il Napoli ha già una squadra forte, ma Antonio Conte, che è un tecnico preparato, avrà sicuramente dato indicazioni chiare su eventuali necessità. Quando eravamo alla Juve, andava a vedere in prima persona gli obiettivi. La società è attenta e competente, quindi valuterà tutte le opzioni disponibili".