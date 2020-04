Cesarano: "ADL ragiona con logica, vuole tornare a giocare per evitare due intoppi"

Il giornalista Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 21 commentando la situazione legata al Covid-19: "In Serie A ci sono troppi interessi in ballo. De Laurentiis, da buon imprenditore, ragiona in maniera logica, lui si augura di poter tornare a giocare presto per evitare tanti intoppi di natura economica tipo i contributi delle pay tv o le qualificazioni alle coppe europee. I giocatori hanno le loro ragioni, così come le società, per questo serve un punto di incontro".