Cesarano: "C'è una grande novità nello staff di Conte, è un amico di De Zerbi"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto tramite il suo account social

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto tramite il suo account social: "Il vero nome nuovo nello staff di Conte è quello di Elvis Abbruscato (43 anni), reggiano di nascita (da genitori calabresi), aretino di adozione, con in tasca il diploma Master Uefa A e trascorsi da calciatore in A con il Torino, e presenze in altre squadre come Lecce, Vicenza, Verona, Pescara, Cremonese. Non so molto di lui, però. L'ho visto giocare da attaccante sia nel Lecce che nel Pescara. Buon fiuto del gol, un rapinatore d'area di rigore. Conte ha conosciuto Abbruscato quando allenava l'Arezzo. E da allora sono rimasti in buoni rapporti.

So, però, che aveva cominciato ad allenare nei settori giovanili di Arezzo, Reggiana e Mantova ed era stato collaboratore tecnico delle Nazionali Under 18 e 20. E' molto legato a De Zerbi, suo ex compagno di squadra. Di recente è stato anche a trovarlo al Brighton. Amici di Arezzo mi dicono essere una persona molto empatica, che ha uno spiccato senso del <team> e che ama aggiornarsi di continuo sulle tecniche calcistiche moderne, in particolare sugli schemi offensivi che è il suo terreno. Per Abbruscato si tratta della prima esperienza da collaboratore in serie A. Dimenticavo, è anche amico di Floro Flores incrociato nell'Arezzo di Conte che in serie B inchiodò sullo 0 a 0 il Napoli di Reja".