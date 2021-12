Cesarano: “E’ il momento di stare sereni e dimostrare l’attaccamento alla maglia”

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vorrei rivolgere un invito a tutti i tifosi e ai calciatori del Napoli, dicendogli di stare sereni e di dimostrare tutto l’attaccamento che hanno rispettivamente al Calcio Napoli e alla maglia che indossano. E’ un momento particolare nel quale i tifosi possono cadere nello sconforto per la mancanza di risultati, ma questa squadra ha dimostrato di avere dei valori che non si perdono dall’oggi al domani. Evidentemente ci sono state una serie di concause: gli infortuni, l’ansia di fare risultati, qualche cambio eccessivo che ha fatto perdere alla squadra certezze e i codici. I giocatori devono stare sereni perché devono rispondere sul campo. Adesso non servono le parole ma serve serenità e autostima da parte di tutti. Loro sono dei testimonial del nome di Napoli e quindi devono essere estremamente seri e professionisti. I tifosi devono restare tranquilli, perché l’agitazione e lo sconforto non porta niente di concreto. E’ nei momenti no che viene fuori la fiducia e l’attaccamento.

Osimhen è tutto per l’attacco del Napoli? No, solo Maradona in alcune circostanze è stato tutto e ha deciso le partite. Un giocatore solo non decide le partite, quando Osimhen ha deciso dei risultati aveva accanto a sé una squadra che girava come un orologio svizzero. Poi si sono bloccati dei meccanismi e dopo quella vittoria a San Siro col Milan strappata con i denti il Napoli è venuto meno. Non bisogna drammatizzare, l’obiettivo primario è quello di rientrare in Champions, l’unica cosa che consisterebbe di rinforzare la squadra. Questa squadra ha ancora bisogno di qualche uomo di fisicità e personalità, intanto a gennaio che capiterà una situazione simile a quella di Anguissa".