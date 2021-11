Cesarano: “Il Napoli è stanco e Spalletti ha sbagliato strategia e gestione di gara”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: “L’errore nel finale di Mertens? Peccato, ma c’è da dire che il Napoli non ha giocato una buona partita. Può capitare, non bisogna fare allarmismi, tenendo conto che sta facendo un grandissimo campionato. Dopo il vantaggio, gli azzurri hanno sofferto troppo, è mancata l’unità che ha contraddistinto l’inizio di stagione, soprattutto in fase difensiva. Insigne e Lozano hanno aiutato poco i terzini e la coppia centrale di centrocampo, formata da Fabián Ruiz e Anguissa, ha sofferto molto. Non mi ha convinto la gestione della gara da parte di Spalletti, i cambi sono stati troppo tardivi.

Il Napoli è stanco? Mi sembra evidente che la squadra non abbia la brillantezza fisica del primo scorcio di stagione. L’infortunio di Osimhen? È sicuramente sfortunato, però è troppo impulsivo e scoordinato e questo lo espone a seri infortuni.

Il Napoli esce ridimensionato? No, anche perché sono convinto che Mertens non farà rimpiangere il nigeriano. Nelle ultime partite i partenopei mi sono sembrati monodimensionali, l’unica idea di gioco era cercare Osimhen in profondità. Magari, senza di lui, si cercheranno altri modi per arrivare a segnare”.