Cesarano: "Il primo obiettivo per l'attacco è Lozano, ma si sta scatenando un'asta"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rino Cesarano ha parlato delle mosse per l'attacco: "Attaccante? Il primo nome credo sia Lozano, fatto espressamente da Ancelotti, ma è difficile perché ci osno club di Premier soprattutto, ma anche Liga. Si sta scatenando un'asta ed il Napoli non partecipa a questo gioco, ma soprattutto come ingaggio al giocatore".