Cesarano: "Insigne artista del pallone, merita un aumento di stipendio"

Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto a Canale 21: "Insigne è geniale, è un artista e giocatori come lui sono rari, per questo il suo rinnovo va discusso parlando di dovuto aumento. Perdere uno come lui significa perdere a livello tecnico una pedina fondamentale. Comunque non conviene a nessuno arrivare a scadenza".