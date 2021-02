Cesarano: "L'assenza di Mertens ha pesato molto. Gestito male l'organico"

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “Sicuramente l’assenza di Dries Mertens è stata quella più pesante per il Napoli, molto di più di quella di Osimhem. Il belga è quello che si fa sentire negli spogliatoi, sa trascinare i compagni ed è quello che ha un po’ di personalità in più. Domani non può partire titolare, perché si rischia una recidiva, però se servirà nel nel finale per una decina di minuti sarà buttato nella mischia perché comunque è tornato a disposizione”.

Di cosa ha bisogno il Napoli? Ci sono tantissimi assenti ed è difficile per qualsiasi allenatore allenare in queste condizioni. Il Napoli ha bisogno di una scossa, è venuta a mancare la tempra dei ricambi che si trovati all’improvviso in campo, alludo a Lobotka e Rrahmani. Ci sono però anche delle responsabilità del tecnico perché non si è gestito col bilancino del farmacista l’intero organico”.