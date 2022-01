Cesarano: “L’emergenza è alle spalle. Al momento il Napoli ha un giocatore imprescindibile”

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli “L’emergenza è alle spalle. Un applauso particolare va fatto a quei giocatori che ti hanno dato tanto in un momento cruciale della stagione. Tutti i giocatori e lo staff di Spalletti si sono impegnati tanto. Il Napoli non deve pensare allo scudetto ma a se stesso, deve pensare a vincere partite e recuperare i giocatori. Sta arrivando un Febbraio terribile a livello d’impegni. Bisogna saper distribuire bene le energie, ovviamente vale per tutti. In queste fasi l’organico diventa fondamentale, è importante recuperare Koulibaly e Anguissa. Al momento il Napoli ha un giocatore imprescindibile che è Lobotka. Grazie a questi recuperi si possono sfruttare al meglio le 5 sostituzioni. Al momento a centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta. Ben venga l’abbondanza che faccia da stimolo ai giocatori. Mi aspetto altri gol da Fabian Ruiz e Zielinski così da compensare questa pochezza da parte degli attaccanti da quando si è infortunato Osimhen. Il Napoli sta creando tanta densità nell’area di rigore avversaria, soprattutto nelle palle inattive.”

Condivido l’attenzione anche per il futuro che è legata alla qualificazione in Champions. Casale e Ilic sono ottimi elementi, lo stesso Gatti del Frosinone è un ottimo prospetto. Non dimentichiamo anche Olivera del Getafe che è un bravissimo giocatore.

Dei tanti giocatori in scadenza penso che almeno qualcuno rinnoverà. Lo stesso Mertens penso che rinnoverà, anche perchè merita da parte del Napoli una particolare attenzione. Io rinnoverei anche Juan Jesus, un ragazzo serio che si è calato benissimo in questa realtà, ha dato una sicurezza non indifferente anche agli altri compagni di reparto.”