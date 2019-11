Cesarano: "Lo spogliatoio del Napoli è malato. Non c'è più stima tra i calciatori"

Il giornalista Rino Cesarano ha commentato il momento delicato in casa Napoli nella trasmissione Campania Sport: "Possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma qui c'è un problema extra-tecnico, lo spogliatoio è malato, non c'è stima tra i giocatori. Ho visto qualche compagno che non dava la mano all'altro, troppi egoismi, ho visto un'esultanza fredda, forzata sul gol di Lozano. Non ho l'impressione di una compattezza dello spogliatoio come prima. La squadra non risponde a tutti i comandi di Ancelotti, il problema è di armonia. Se non si ripristina quell'amicizia che c'era tra i calciatori e con l'allenatore non si va da nessuna parte".