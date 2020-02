Cesarano: "Napoli concreto col Brescia, ma col Barça bisogna pungere..."

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in onda su Radio Onda Sport, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli di Gattuso dopo la vittoria del Rigamonti ed in vista del match contro il Barcellona: "Napoli-Brescia? Pur giocando un primo tempo sterile, il Napoli è riuscito a portare a casa i 3 punti. La squadra è stata concreta e pragmatica, non ha fatto molto, ma stanno metabolizzando la “Cura Gattuso”. In campionato, fuori casa fa delle partite molto essenziali vincendo in modo razionale. Nelle Coppe avranno bisogno di un cambio di marcia, ci vuole molta più aggressività e attenzione, a Brescia hanno concesso qualcosa in più in modo più ingenuo.

Sicuramente col Barcellona sarà un altro Napoli, dovrà alzare le antenne e pungere approfittando del momento di calo dei blaugrana".