Cesarano: "Napoli squadra malata, non fa neanche le cose semplici"

Tiene banco, ovviamente, la sconfitta del Napoli patita ieri per mano del Parma di D'Aversa. Negli studi di Canale 21 anche Rino Cesarano ha parlato della debacle azzurra: "Il Napoli è una squadra malata, non fa neanche le cose più semplici e non riesce proprio a organizzarsi sulle ripartenze, credo siamo alle settima ottava volta in cui succede. Un problema mentale e di organizzazione difensiva. In attacco invece c'è smania, nervosismo, si sbagliano anche le cose più elementari".