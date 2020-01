Cesarano: "Ora serve la partita dell'anno, c'è bisogno di far punti"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato dell'importanza della sfida di questa sera contro la Fiorentina: "Ora servono punti, non si può più aspettare. Ci sono alcuni giocatori, in particolari gli spagnoli Fabian e Callejon, che non stanno rendendo. Se non si danno una regolata, rischiano il posto dopo i nuovi arrivi. Sono ormai sotto i riflettori, loro ma anche gli altri devono fare la partita dell'anno e poi si penserà alla Lazio".