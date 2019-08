Cesarano ricorda: "Il Napoli fu il primo a chiamare Icardi dopo il caso-fascia all'Inter"

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il mercato azzurro: "Ancelotti si sta prendendo tante responsabilità, sbilanciandosi tanto sul mercato, per questo bisogna chiedergli. Non bisogna essere impazienti, la strategia d'attesa del Napoli è dovuta ai prezzi alti degli obiettivi. Finora il Napoli, aspettando aspettando, non ha perso nessun giocatore. I tifosi mi dicono che così gli affari sfumano, ma parlano i fatti e non è stato così. Bisogna spendere con oculatezza. Icardi? Il Napoli fu il primo club a chiamare quando l'Inter gli tolse la fascia. C'è un rapporto tra Icardi e il Napoli, in particolar modo col presidente De Laurentiis".