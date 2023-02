Cesarano: "Se Fernandez è costato 120mln, Osimhen ne vale 350! Altro che Leao..."

Rino Cesarano, storica firma del Corriere dello Sport, nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 ha parlato di Victor Osimhen.

Rino Cesarano, storica firma del Corriere dello Sport, nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 ha parlato di Victor Osimhen: "Piace tanto in Inghilterra, ma per quale cifra può partire? Beh se il club di Premier ha speso 120 milioni per Enzo Fernandez, allora Osimhen ne vale 350, perché ha margini, segna tanto ed è già forte. E pensate che qualcuno azzardava paragoni tra Leao e il nigeriano...".