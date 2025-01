Cesarano sicuro: "Il primo obiettivo del PSG a gennaio è Osimhen, non Kvara"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Rino Cesarano.

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Rino Cesarano.

Di seguito le sue parole: “Quel che mi risulta è che il Paris-Saint Germain è venuto meno alla parola data al Napoli su Osimhen. Il primo obiettivo a Gennaio dei parigini è il nigeriano. È stato anche a Parigi e ha parlato con Campos e con il presidente. Loro vogliono lui. Anche Kvaratskhelia piace ai parigini , ma non come primo obiettivo, è secondario e non attualissimo.

Se l’operazione esiste a quelle cifre il Napoli la deve fare oggi pomeriggio ma se non è quella la cifra parliamo del nulla. Dopo di che è normale che Zaccardo vada a bussare a più porte e entri in più club nel momento in cui il Napoli traccheggia sul contratto e sull'adeguamento. L’agente del georgiano è stato anche in Arabia e in Inghilterra.

Il Psg è coperto sugli esterni, se esce Kolo Muani ha bisogno di un centrale. Campos aveva dato la sua parola a De Laurentiis per l’affare Osimhen che avrebbe preso pagando la clausola e ciò non è avvenuto. Ad oggi i parigini sono in difficoltà con il patron del Napoli.

Con 90 milioni puoi fare un’altra squadra più forte già a gennaio ma io non credo in quest’offerta troppo gonfiata. Il Napoli può vincere riportando Kvaratskhelia a quello di un tempo poiché quello attuale non sta dando molto dal punto di vista delle prestazioni. Il georgiano deve rigenerarlo sul piano fisico e sul piano mentale.

Un giocatore non può scomparire all’improvviso, evidentemente ha dei problemi. Conte, se è l’allenatore giusto, può riportare il georgiano a quello di un tempo. Mi meraviglio che non siano state spese delle belle parole per lo staff di Conte poiché stanno facendo un lavoro straordinario.

Chiesa? Se è quello rigenerato farebbe bene al Napoli come sostituto di Kvaratskhelia. Lui si è trovato male a Liverpool e non è un giocatore finito, può fare ancora bene”.