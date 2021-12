Cesarano su Malcuit: "Frizzante in fase propositiva, domani Spalletti può riproporlo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: "Sono rimasto sorpreso della scelta di Spalletti di giocare a tre dietro. Il sistema a tre cambia dei movimenti, invece il Napoli è riuscito a trovare un equilibrio incredibile grazie a Lobotka, fino a quando non l’hanno costretto ad uscire. Bisogna dire che lo slovacco ha subito degli interventi molto duri da parte dell’Atalanta.

Malcuit? Sabato ha fatto molto bene, un po’ in affanno in fase difensiva ma è stato molto frizzante in fase propositiva. Non escludo che Spalletti per domani tenga conto della prova del francese per riproporlo nello stesso sistema di gioco domani.

Leicester? Gli inglesi hanno tanti giocatori che amano svariare sul fronte offensivo, il Leicester è una squadra in salute. Nell’ultima partita ha perso, ma era andata in vantaggio, gli inglesi tengono molto alle coppe e cercheranno di salvare la stagione. Anche il Legia contro lo Spartak cercherà di salvare la propria stagione, il Napoli quindi deve pensare a vincere la sua gara.

Mertens? E’ innamorato di Napoli, lui è sua moglie si trovano benissimo in città. Per il fisico che ha può ancora giocare ad alti livelli per un paio di anni. Adesso che è guarito e sta incominciando a rendere come il suo solito, doveva solo avere il tempo necessario per recuperare dall’intervento alla spalla”.