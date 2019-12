Cesari a Tiki Taka: "Locatelli impedisce di far saltare Hysaj, è rigore"

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato a Tiki taka l'episodio di moviola durante Sassuolo-Napoli in merito al rigore non fischiato dall'arbitro Chiffi sugli sviluppi di un calcio d'angolo per l'abbraccio di Locatelli su Hysaj: "L'albanese cerca di saltare ma Locatelli lo abbraccia e gli impedisce di arrivare sulla palla. E' rigore e il VAR doveva richiamare l'arbitro. Si lascia sempre più spesso che sia l'arbitro a decidere"