Cesari: "Manca un rigore clamoroso su Politano". De Maggio: "ADL e Giuntoli furiosi"

In Sassuolo-Napoli Politano viene atterrato in area da Ferrari, l'arbitro Marini non concede il rigore e il VAR non interviene. Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, Graziano Cesari, ex arbitro internazionale ha commentato l'episodio alla moviola: "Manca un rigore clamoroso su Politano". Dopo il commento dell'ex arbitro, il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato: "Giuntoli e De Laurentiis sono furiosi”.