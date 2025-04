Champions o Scudetto? Padovan: "So cosa preferiscono l'Inter e Inzaghi..."

vedi letture

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions contro il Bayern e i possibili effetti sugli altri obiettivi della squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho sentito tempo fa un collega che sa di Inter e mi ha detto che i senatori pensano alla Champions, che non vuol dire che snobbano il resto.

Sarà sbagliato, ma è così, i giocatori sono anche uomini e hanno una preferenza grande. La partita di ieri sera ha portato via tante energie e in campionato puoi pagare qualcosa. Se vai avanti, e per me sarà così, in Champions, in campionato qualcosa pagherà. E non escludo che lo stesso Inzaghi abbia una preferenza sulla Champions".