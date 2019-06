Chelsea, Giroud esalta Sarri: "Ha mantenuto la parola, ci siamo chiariti dopo l'arrivo di Higuain"

Dal ritiro della Francia ha preso la parola Oliver Giroud, attaccante della nazionale Campione del Mondo e del Chelsea. L'ex Arsenal nell'analizzare la stagione con i Blues culminata con la vittoria dell'Europa League, ha parlato anche del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Non ho il dente avvelenato con lui come la gente pensa. Quando non ho capito le sue scelte, sono andato nel suo ufficio e ne abbiamo parlato. Mi ha dato le sue spiegazioni e io le mie a lui. Sicuramente non è stato semplice digerire l'arrivo di un altro attaccante, che lui conosceva bene per averci lavorato assieme a Napoli, ma è anche vero che ha mantenuto la sua parola dimostrando che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio anche con l'arrivo di Higuain. Così sono rimasto concentrato su quello che dovevo fare e così anche chi era arrivato a gennaio è finito in panchina".