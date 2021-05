Chelsea, Jorginho in finale Champions: "Sto vivendo il mio sogno da bambino"

Jorginho, centrocampista del Chelsea finalista di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Real Madrid.

Quanta felicità c'è in una serata così?

"La risposta è molto banale: è difficile trovare parole adesso, perché c'è tanta emozione. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha la sua storia personale, e raggiungere un obiettivo così è qualcosa di molto grande. Questo gruppo merita di essere lì, ha lavorato molto e ci ha sempre creduto. C'è però ancora uno sforzo da fare".

Cosa rappresenta per te, a livello personale?

"Io parlo di sogno. Non mi stanco mai di dire che sto vivendo il mio sogno da bambino, chi non ha mai sognato da piccolo di raggiungere una finale di Champions vincendo contro il Real?".

Avete giocato a un ritmo impossibile.

"Credo sia la nostra forza. La cosa buona è avere giocatori giovani. Siamo abituati a giocare con tanta aggressività e tanta energia, è il frutto del lavoro che abbiamo sempre fatto".

Cosa ha portato Tuchel?

"Ha portato le sue idee e il suo carattere. Lo trasmette e noi giocatori abbiamo capito cosa vuole, cosa si aspetta da noi. Cerchiamo di fare quello che ci chiede, spesso ci esce bene (ride, ndr), speriamo di continuare su questa strada".

Dopo la Champions, però, c'è l'Europeo. Il sogno è già iniziato?

"Ovviamente sì, ma rimaniamo a Londra, con i piedi per terra. Noi lavoriamo sodo e vediamo dove possiamo arrivare: i sogni sono fatti per essere realizzati".