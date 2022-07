Chelsea, l'ex osservatore: "Difficile sostituire Koulibaly, faccio due nomi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ex osservatore del Chelsea: "Sostituire un campione come lui è difficile, bisogna avere la bravura di andare a cercare un profilo medio-giovane ma che abbia già esperienza, tipo Kimpembe o Benoit Badiashile del Monaco. Entrambi hanno già giocato le coppe europee. Trovare qualcuno che abbia la personalità e la professionalità del senegalese è quasi impossibile, è stato un professionista irreprensibile, trovargli un'alternativa è difficile. Mi affido agli osservatori bravi che fanno parte dello staff azzurro"