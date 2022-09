Chelsea, l’ex osservatore: “Koulibaly in difficoltà? Me l’aspettavo, in Italia è molto diverso…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ex osservatore del Chelsea.

“Koulibaly in difficoltà? Me l’aspettavo, in Italia è molto diverso. C’è pressione, mentre in Inghilterra si parla della partita solo il venerdì e il sabato. Si gioca al calcio aperti per vincere, non per pareggiare. Bisogna che Kalidou capisca bene gli avversari, conosca bene i compagni e le dinamiche e mostri di nuovo il suo valore”.