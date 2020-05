Chelsea, Willian ammette: "Premier? In molti non vogliono giocare. La salute è primaria!"

Il calciatore brasiliano del Chelsea Willian ha parlato ai microfoni del quotidiano inglese Mirror in merito alla possibile ripresa della Premier League: “Per quanto ne so, molti calciatori, direi la maggioranza, non sono così avvezzi a riprendere adesso. Vogliamo davvero tornare a giocare, ci manca fare quello che amiamo, ma deve essere fatto nella piena sicurezza di tutti noi. Questo è quello che andiamo cercando, la nostra salute viene prima.

FAMIGLIA - "Ancora non sappiamo quando potremo allenarci insieme all’aperto, ma ce lo diranno nei prossimi giorni. Io sono tornato a Londra da due settimane, la mia famiglia invece è rimasta in Brasile: pensavamo fosse la cosa migliore per la loro sicurezza".