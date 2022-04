Chi al posto di Di Lorenzo? Spalletti non fa pretattica: "Zanoli è pronto da Dimaro!"

L'assenza di Di Lorenzo è importante negli equilibri e nello sviluppo. Non c'è uno con le sue caratteristiche? E' questa una delle domande poste a Spalletti

L'assenza di Di Lorenzo è importante negli equilibri e nello sviluppo. Non c'è uno con le sue caratteristiche? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta e l'allenatore di Certaldo ha risposto così: "C'è, c'è, c'è Zanoli che ha le stesse caratteristiche, non ha giocato finora perché ha davanti Di Lorenzo che è l'innovazione del ruolo, cercando sempre cose nuove. Zanoli dal secondo allenamento a Dimaro me lo immaginavo titolare in una partita contro una squadra forte come l'Atalanta, era già visibile questo, poi c'è Malcuit che ha recuperato e siamo nelle condizioni di coprire il ruolo e di avere molte delle qualità di Di Lorenzo, anche se al suo livello ci arrivano in pochi. Malcuit per alcune, Zanoli per quelle ed altre pure è ok per non farlo rimpiangere"