Chi è più forte tra Maradona e Messi? Pazzini: "Sono due geni, i migliori della propria epoca"

Giampaolo Pazzini, ex calciatore tra le altre di Inter e Sampdoria e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A dicendo la sua sul ricorrente paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Chi è il miglior calciatore di tutti i tempi tra Diego Maradona e Lionel Messi? Quando si parla di Maradona, dico che non ci ho giocato contro ma ho solo visto i video.

Però mi rifaccio molto alle testimonianze di chi ha vissuto quei momenti: chi ci ha giocato contro, chi ci ha giocato insieme… A me piaceva molto anche una frase, non ricordo se la disse Ancelotti o Luis Enrique, cioè che non si possono paragonare le epoche. Quindi secondo me sono i due migliori giocatori di due epoche differenti. Maradona era un genio in quell’epoca lì e Messi è un genio in quest’epoca qui. Se lui dovesse giocare altri cinque anni? Non è più mobile come dieci anni fa e questo è sotto gli occhi di tutti, però quando ha la palla al piede è lo stesso e lo sarà anche tra cinque, sei o sette anni”.