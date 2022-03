Chi più forte tra Osimhen e Vlahovic? Spalletti: "Evito paragoni, ma Victor è un top"

"Ha tutto dalla sua parte: l'età, il bravo ragazzo, la disponibilità per i compagni".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi è più forte tra Victor Osimhen e Dusan Vlahovic? Raggiunto dai microfoni di Dazn dopo il 2-1 di Verona deciso dal nigeriano, Luciano Spalletti sceglie la via diplomatica: "Io non faccio paragoni con gli altri, Vlahovic è un campione. L'ha dimostrato e se una società come la Juventus lo va a prendere è segno che l'hanno guardato bene ha tutte le cose per poter giocare a quel livello lì. Osimhen è un top, ha tutto dalla sua parte: l'età, il bravo ragazzo, la disponibilità per i compagni".