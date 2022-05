Chi sacrificare tra Fabiàn e Osimhen, Marcolin non ha dubbi: "Mi tengo Victor per questo motivo"

Dagli studi di Canale 8, ospite della trasmissione Ne Parliamo il Martedì, Dario Marcolin ha espresso le sue considerazioni sul mercato del Napoli

Dagli studi di Canale 8, ospite della trasmissione Ne Parliamo il Martedì, Dario Marcolin ha espresso le sue considerazioni sul mercato del Napoli in arrivo: “Tra Osimhen e Fabiàn sacrificherei lo spagnolo. Osimhen è stato un investimento, deve ancora dimostrare ancora un fattore di crescita che può farlo diventare grandissimo nel Napoli. Ho una stima particolare per Fabiàn, ma sul mercato un giocatore simile puoi trovarlo. Faccio invece fatica a pensare ad uno da prendere, così forte a quell’età, come Osimhen.