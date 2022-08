Chi sarà il portiere del Napoli a Verona? Alvino si sbilancia: “Giocherà Kepa”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro: “Chi sarà il portiere del Napoli a Verona? Per me giocherà Kepa, penso che alla fine Napoli e Chelsea troveranno un accordo. Lo spagnolo è il grande favorito per essere il titolare del Napoli a Verona. L’alternativa a Kepa, anche se molto distaccata, porta direttamente a Keylor Navas”.