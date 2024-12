Chi vince lo scudetto? Il pronostico di Vieri: "Così vedo Napoli, Inter e Atalanta"

Bobo Vieri, ex calciatore, ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Inter 0-6 ha dato il suo pronostico sulla lotta al vertice in Serie A. Queste le sue parole: "Chi vince lo scudetto? Io non sono Harry Potter, però io dico che secondo me la squadra più completa è l'Inter. Dopo c'è l'Atalanta come gruppo, e poi terzo il Napoli. Poi se mi chiedi chi vince non lo so, però se mi chiedi la formazione e la squadra che ha l'Inter la vedo più forte rispetto all'Atalanta e al Napoli. Poi non so chi vince, tanto si deciderà le ultime cinque o sei partite come sempre".

