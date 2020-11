Chi vince lo scudetto? Zambrotta: "Juve e Inter più attrezzate, ma Milan e Napoli..."

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta parla - tra le altre cose - anche della sua personale gerarchia per la lotta scudetto: "Allo stato attuale, il Milan sembra avere qualcosa in più: dopo il lockdown è stato quasi perfetto, la rosa è giovane è c’è un entusiasmo particolare, ma il campionato è ancora lunghissimo. Sulla carta Juve e Inter sono più attrezzate, ma non posso dimenticare il Napoli".