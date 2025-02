Chiariello: “4° posto vitale per tanti club! Il Napoli ha speso 150mln anche senza Champions…”

Nel corso di “Buongiorno Napoli”, trasmissione in onda su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “Una debacle italiana contro squadre di seconda o terza fascia e che ci allontana definitivamente dal quinto posto Champions. Il Brugge dei ragazzini, il Feyenoord con tante assenze e vendendo il miglior giocatore proprio al Milan per 35mln e poi la Juventus che completa la frittata subendo gol da Perisic con decisioni cervellotiche di Motta ed un’altra figuraccia europea.

L’Italia arretra clamorosamente in Europa e ci sarà una battaglia per il quarto posto che significa tanti soldi che per alcuni club sono vitali. Non tutti possono permettersi il bilancio del Napoli che senza vendere e fare la Champions può spendere 150mln. La Juve senza soldi Champions andrebbe in grandi crisi, il Milan in difficoltà e Lazio e Bologna cercheranno invece il colpaccio. Oggi significa almeno 60mln una partecipazione Champions”.