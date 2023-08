Chiariello a Garcia: “Che senso ha far giocare solo 30’ ai titolari e 60’ a chi andrà via?”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: “Il Napoli è fermo: non riesce a vendere Lozano, non riesce con i rinnovi, non riesce ad acquistare. C’è da preoccuparsi? Bisogna avere fiducia ed attendere il 12 agosto, data che i due comandanti hanno dato per fare il punto della situazione. Ormai siamo vicini, questa è la settimana calda.

Lo sconcerto è giusto, ma nel mirino ci finisce soprattutto il preparatore a seguito degli infortuni che stiamo vedendo. Io, però, muovo una richiesta di chiarimenti a Garcia: non dico ‘rispetto per chi paga’, perché all’allenatore interessa preparare la squadra per il campionato, ma perché ha messo quella formazione iniziale? Perché il Napoli spreca 60’ per giocare con una squadra di giocatori che non ci saranno? Folorunsho, Zedadka, posso capire che provi Ostigard che ha fatto una cappellata – ma non diamogli addosso – posso capire che provi Zanoli, ma Zerbin, in questo Napoli ha un senso? Che senso ha far giocare i titolari solo mezz’ora?".