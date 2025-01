Chiariello: “A gennaio prevedo 3 entrate e 4/5 uscite, ecco quale sarà il mercato del Napoli”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del mercato di gennaio del Napoli: "In questo momento ci sono quattro uscite se non sicure altamente probabili. Caprile è fatta a Cagliari, ve lo dico già. Viene Scuffet a Napoli ed è un'operazione correttissima per far giocare questo ragazzo. Pare che sia fissato anche 8 milioni di riscatto da parte del Cagliari con diritto, non obbligo. Il Napoli ha rinnovato Meret, punta su Meret per il futuro. Scuffet è il suo ex compagno di giovanili e di Udinese, è una buonissima opzione.

La seconda operazione è Folorunsho a Firenze e Danilo a Napoli, che rafforza la difesa e indebolisce però l'organico al centrocampo. Poi vanno via: Zerbin a Venezia, quasi fatto, è molto probabile che Rafa Marin vada giocare o a Como o al Villareal. E sono i quattro in uscita. Il quinto è con punto interrogativo ed è Spinazzola. In entrata in entrata ci sono Scuffet e Danilo punto. Se Spinazzola va via arriva Biraghi, se Spinazzola non va via Biraghi non arriva. Il terzo deve essere un centrocampista, ora o si libera un posto tra gli over e quindi io parlavo di Ngonge in questa guisa o viene un Under. Il posto tra gli over è per Pellegrini, il posto tra gli Under è o Fazzini o Casadei, perché il Napoli il centrocampista lo fa. Quindi io prevedo al mercato di gennaio tre entrate e 4/5 uscite. Se fa l'Under le uscite sono solo quattro, se fa l'Over le uscite sono cinque”.