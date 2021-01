Chiariello a sorpresa: "Supercoppa? Ieri per il Napoli la gara più importante è stata un'altra"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli: “Ve lo dico e ve lo ripeto: dispiace per Lorenzo, che avrebbe festeggiato il gol numero cento e non si sarebbe trovato la città addosso. Dispiace perdere con la Juve, ma andiamo avanti. C’è il Verona. Ieri è passata sotto banco la cosa più importante, l’Atalanta ha pareggiato per la seconda volta di fila. La Lazio era attardata e sta tornando. La Roma dopo il derby con la rosa risicata è in caduta libera e fa sì che Fonseca si prenda tutte le colpe. L’Atalanta rullo compressore si ferma. Andare a vincere a Verona può puntellare la zona Champions con vista sulle prime tre. Quale Gattuso troveremo a Verona?”.