Chiariello: "A Torino la madre di tutte le gare, Ancelotti non ha più tempo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello con il suo editoriale: “Mi è tornata in mente una poesia di una poetessa tedesca che vissuto il nazismo, che si chiama ‘Ti auguro tempo’ di Elli Michler. E io lo auguro a Carlo Ancelotti, anche se il Corriere dello Sport ora te lo nega. Quando parlai di possibile graticola mediatica, mi riferivo a questo. Ora la partita di Torino è la madre di tutte le gare. Il Napoli non deve perdere nemmeno un punto se vuole credere nello scudetto. Credo che serva tempo per dare una mentalità vincente al gruppo e all’ambiente, ma il problema è che tempo non ce n’è. ‘Essere è tempo’ diceva Heidegger, ma senza volare alto, Ancelotti è l’essere che ora non ne ha”.