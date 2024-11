Chiariello: "ADL-Conte indissolubili! In caso di ko 15 giorni di fuoco e ripercussioni mediatiche"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto Umberto Chiariello analizzando le tematiche del giorno: "Ho fatto una filippica contro questi modi di pensare e contro la paura che se il Napoli dovesse perdere a Milano si passerebbe dall'esaltazione alla delusione e che ci aspettano 15 giorni di fuoco. Tutti criticano tutti. Tutto e il contrario di tutto. Tutti penseranno che il progetto con Antonio Conte è stato un fallimento e che Lukaku è stato un flop. Il popolo napoletano è spesso una palla al piede dell'ambiente azzurro. Nell'anno dello scudetto il Presidente De Laurentiis rischiò di essere aggredito tanto che si parlava di smantellamento e poi costruì un cigno meraviglioso. Tutti ti osannano quando vinci e ti ripudiano quando perdi.

Smentisco una notizia: Meret non ha rinnovato, è una bufala!

De Laurentiis è stato chiaro, lo ha ribadito nel suo post. Comunque, mai dire mai! È un ragionamento solido. Antonio Conte e De Laurentiis dicono le stesse cose. C'è un'unità di intenti e di idee che è indissolubile. Non è facile tornare in Champions. Dopo l'annata disastrosa potrebbe andare tutto a rotoli. Quindi evitiamo voli pindarici. Giudizi cauti e pazienza. Queste devono essere le parole imperanti. Qualsiasi cosa accade a Milano saranno le ripercussioni mediatiche più pericolose per il risultato e la classifica stessa".