Chiariello: "ADL deve decidere cosa fare del Napoli. Su Di Lorenzo e Meret..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello per parlare delle vicende di casa azzurra: "De Laurentiis o si accontenta di entrare in Champions o si attrezza e rilancia la sfida contro Juve, Inter e Lazio. Nel disastro ancelottiano solo due giocatori si erano salvati: Di Lorenzo e Meret. Il paradosso di Gattuso è che sono proprio questi due a pagare il cambio d'allenatore. Perché? Nel modo di giocare di Gattuso il terzino destro deve curare tutta la linea, l'uscita della catena e la fase difensiva, lavoro che sa fare benissimo Hysaj. Di Lorenzo per motivi di sacrificio di squadra è dovuto emigrare prima a sinistra e poi al centro della difesa. Meret sta un po' così, anche fisicamente, spero si tratti solo di un arco di partite"