Chiariello: "ADL grandissimo presidente, ma non sarà mai amato per le sue dichiarazioni"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sulle parole di ADL dei giorni scorsi: "Nella sostanza ha ragione, come quasi sempre. Ci ha messo la faccia come deve fare un presidente nelle difficoltà, ha protetto il tecnico, ha bacchettato Insigne che ha avuto incomprensioni col tecnico, ma è stato aspro nei confronti di Mertens e Callejon che sono professionisti esemplari e fanno parte della storia del Napoli. Non si dice anni di m... in Cina, così come l'attacco ai giornali ed a chi prende i gettoni di presenza nelle televisioni. Pure me attaccò l'anno scorso, ma io continuo a elogiare il suo operato perché è un grande presidente, uno dei più grandi avuti a Napoli. Ma lui non è amato come meriterebbe proprio perché comunica così, la gente non ti amerà mai ed i giornalisti attaccati poi te la faranno pagare in certi momenti".