Chiariello: "ADL visionario, un uomo solo si oppone al sistema di corruzione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "È stata fatta la presentazione della maglia sulla MSC facendo cromaticamente contenti i tifosi azzurri. Una genialata la seconda maglia, quella della trasferta, che porta il Vesuvio in bella vista, lì dove ci cantano ‘Vesuvio lavali col fuoco’. La risposta più bella a tutti i cori da stadio sarà l’orgoglio con cui, mi auguro, porteranno la maglia i giocatori del Napoli. Gli stupidi, però, non hanno latitudine. Quello che conta è avere rispetto e contezza di sé stessi: noi abbiamo una storia povera, tutta l’altra Italia è povera.

In epoca moderna, dagli anni ’50 in poi, quante volte ha vinto l’altra Italia? Il Torino una sola, il Bologna una sola, la Fiorentina una sola, la Lazio due volte, la Roma due volte, il Genoa zero, il Verona due volte, una volta il Cagliari con un miracolo industriale e Gigi Riva. In Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Umbria, in Abruzzo, nelle Marche mai vinto uno scudetto. Di che parliamo? L’altra Italia è povera nel calcio. Noi siamo gli unici ad aver vinto 3 scudetti che pesano tanto. De Laurentiis ha fatto un miracolo e con questa maglia col Vesuvio addosso ci porta a contestare chi usa cori contro di noi. Napoli è una capitale che genera invidia, ma noi dobbiamo cercare chi ha amore per il Sud, chi ha la nostra stessa voglia di riscatto nel Mezzogiorno, dobbiamo unirci nella questione Meridionale che passa anche per lo sport. C’è un uomo che ha una visione, Aurelio De Laurentiis e ieri le frecciate non le ha risparmiate a nessuno, ma la visione della nave, il varo della stagione, l’idea del Giappone, l’idea di Ebay per un upgrade mediatico fanno di lui un visionario. Ieri ha attaccato i procuratori, ha detto che Osimhen non andrà via. C’è un uomo solo che si oppone al sistema di corruzione: è il momento di svegliare il cervello".