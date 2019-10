Chiariello: "Ancelotti non deve prenderci in giro dicendo che non ha mai fatto il 4-2-3-1"

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo consueto editoriale nella trasmissione Campania Sport, in onda su canale 21, queste le sue parole: “Ancelotti è un uomo d’onore, mi affido alle sue tante parole rilasciate durante questi due anni a Napoli. Se non ci fosse stata Napoli-Liverpool, il tecnico emiliano sarebbe stato sul banco degli imputati. Con la squadra inglese, gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra mentalizzata e con il Lecce, la settimana dopo, hanno vinto senza soffrire. Al Napoli serviva un giocatore per avere l’opzione di fare il 4-3-3, il Veretout o il Pulgar della situazione. Ancelotti va rispettato, ma non deve prenderci in giro dicendo che non ha mai fatto il 4-2-3-1. Ci sono alcuni interrogativi che gli vanno posti come il perchè delle prestazioni deludenti della squadra azzurra. Il Napoli può e deve riprendere la sua corsa"