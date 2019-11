Chiariello: "Ancelotti non ha la squadra contro, ADL deve essere bravo a salvare la stagione"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Quand'è che si caccia un allenatore? Quando i risultati non vengono, la squadra va male e non fa punti, quando un allenatore perde la sua presa sulla squadra, quando la rosa non ti segue più e non sei più in grado di esercitare una leadership. Nel primo caso, non sono d'accordo sull'esonero, negli altri due, sì. Non credo che Ancelotti abbia la squadra contro ma qui deve essere bravo De Laurentiis, muro contro muro non serve, deve chiedere sacrifici e ricompattare il gruppo perché la stagione si deve salvare".