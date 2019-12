Chiariello approva Gattuso: "Uomo vero del sud con la fame negli occhi! Rinunciò allo stipendio..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo solito editoriale: “Che Napoli sarà? Oggi si presenta Ringhio, un mediano d'altri tempi. Ha vinto un mondiale, fu straordinario nella finale di Champions League. A me piacque quando giocava in una società senza soldi, il Pisa, rinunciando allo stipendio. A Creta ha pagato i giocatori di tasca sua. Parliamo di un uomo vero, del sud. Come tecnico? A Milano tutti pensavano dovesse fare il buttafuori, poi l'hanno rimpianto. Saprà imporsi a Napoli? Gattuso è un uomo del sud che conosce il pane del sud, con la fame negli occhi".