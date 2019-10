Chiariello avverte Ancelotti: "Basta sbagliare! Servono scelte definitive, Zielinski l'ultimo vero 'Amleto'..."

A Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show, il consueto appuntamento con l'editoriale di Umberto Chiariello, per fare il punto sul cammino del Napoli in campionato e sul prossimo impegno al San Paolo, contro il Verona: "Un giocatore già si è fatto fuori per la partita con il Verona ed è Lozano che arriverà tardi a Napoli, dopo gli impegni con la nazionale messicana, per essere poi disponibile per sabato. Come cercherà di far quadrare il cerchio Carlo Ancelotti? Adesso è il momento delle scelte definitive, vedremo se con il Verona rispolvera il 4-4-2 , se Insigne si ricollocherà a sinistra e se a centrocampo ci saranno Fabian e Zielinski, quest'ultimo il vero "Amleto" di questo Napoli:sarà o non sarà un grande calciatore? Al momento solo sprazzi. Non si può più sbagliare ora: poche chiacchiere e tanto lavoro bisognerà vincere e vincere ancora."