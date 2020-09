Chiariello avverte: "La prossima stagione rischia di essere finta. Non sarà vero calcio"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Protagonista assoluto di questi giorni è il Covid-19. Già il mercato era ingessato di suo, già il calendario è ingolfato in maniera quasi impossibile, adesso con questa emergenza il rischio che si fermino delle gare, con recuperi ulteriori, rende ingestibile la nuova stagione. Se molti dicono che quella precedente è una stagione falsata, il rischio che la prossima sia una finta stagione e non calcio vero, è estremamente forte".