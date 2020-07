Chiariello avverte: "Questo Napoli, a Barcellona, non va da nessuna parte”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Sono preoccupato. Non mi illudo per la partita contro il Barcellona, non credo che il Napoli possa fare un'impresa clamorosa, seppure ci spero. Il Napoli delle ultime partite mi preoccupa, “vincere aiuta a vincere”. Un Napoli si trascina a fatica tra sconfittine, pareggini, nonostante i pessimi arbitraggi, tutto ciò non mi sta piacendo. Mi aspetto da Gattuso un motivatore, un trascinatore, magari giocando con un baricentro più basso, si può ritrovare. Questo Napoli, a Barcellona, non va da nessuna parte".