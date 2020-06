Chiariello: "Boga? Una frase di Giuntoli è meravigliosa. Nel dribbling è più forte di Douglas Costa"

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21, alla trasmissione Super Sport: "Boga? C'è una frase di Giuntoli meravigliosa, quella quando fa capire di aver già fatto un'offerta oltre a quelle che farà in futuro. Nell'uno contro uno, Boga in Italia è il più forte calciatore che c'è, anche più forte di Douglas Costa, tant'è vero che l'anno scorso ha vinto il trofeo simbolico dei dribbling riusciti. Ricorda Lavezzi ma è anche più tecnico, come Lavezzi non vede tantissimo la porta ma può crescere".