Chiariello: "Brescianini? Nome di Manna, ma lo voleva senza aste. Conte gradisce altro..."

Nel corso di Calciomania su Radio Crc è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello analizzando l'attualità del club partenopeo: "E' l'estate del fai le visite mediche e poi muori. Una volta era il sigillo all'operazione, da quest'anno pure con le visite... vedi Cajuste che salta al Brentford e non ho ancora capito perché visto che è sano come un pesce ed il Napoli lo conferma. Molti hanno scritto che poi Cajuste ha portato problemi per Brescianini, ma non è così da quello che so. Il procuratore Riso non è nuovo a questi colpi di scena, anche con Buongiorno si mise a trattare anche con Giuntoli e non solo. Lui ha sempre avuto rapporti con Percassi e l'Atalanta, che sta per perdere Koopmeiners, c'era da tempo e prima voleva chiudere Folorunsho. Brescianini è più adatto a quel gioco d'inserimento che al centrocampo a due.

Chi spingeva molto per lui era il ds Manna, Conte lo aveva accettato ma senza grande entusiasmo. Manna è partito per l'Inghilterra per chiudere Gilmour e si dovrebbe arrivare a conclusione a breve ma pare stia lavorando anche su un nome grosso che si può muovere. Ha avvertito dell'opportunità, il Napoli che non era convinto di Brescianini, e quando l'Atalanta ha rilanciato, il Frosinone ha dato l'ultima parola al Napoli che a quel punto ha detto 'tenetevelo'. Conte preferisce il nuovo obiettivo proposto da Manna. Non si tratta di averlo soffiato, era una buona scelta, ma il Napoli non ha voluto rilanciare all'asta. Il Napoli lo stava prendendo con prestito ed obbligo a 12mln. Se il Napoli lo voleva, lo prendeva, ma ha valutato altre prospettive inglesi, un profilo più esperto. Brescianini è un buon giocatore, ma dico quanto detto nei giorni scorsi: io non capisco a Napoli che ruolo avrebbe avuto. Come vice-Anguissa non ce lo vedo, è un incursore non un mediano, non mi fa né caldo né freddo, ma ho sempre detto mi fido di Conte. Gilmour è invece veramente un vice-Lobotka. Se riescono a prendere l'altro nome che mi hanno fatto, allora facciamo bingo...".